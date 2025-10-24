Trump e Putin il vertice congelato e i messaggi incrociati tra sanzioni e minacce

(Adnkronos) – Dal vertice di Budapest, che viene rinviato a tempi migliori, si passa alle sanzioni e ai messaggi incrociati in un botta e risposta tra minacce e avvertimenti. Ad una settimana dalla "telefonata molto produttiva", è gelo tra Donald Trump e Vladimir Putin. La soluzione alla guerra tra Ucraina e Russia è ancora lontana . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Argomenti simili trattati di recente

LE NOTIZIE DEL GIORNO - Secondo Putin, le nuove sanzioni alla Russia annunciate da Trump "sono un atto ostile e non rafforzano le relazioni tra i due Paesi", ma "non avranno un impatto significativo sull'economia russa" - facebook.com Vai su Facebook

Trump alza il tiro contro Putin: sanzioni al petrolio russo di Rosneft e Lukoil https://ilsole24ore.com/art/trump-alza-tiro-contro-putin-sanzioni-petrolio-russo-rosneft-e-lukoil-AHvBDkID?utm_term=Autofeed&utm_medium=TWSole24Ore&utm_source=Twitter#Echo - X Vai su X

Trump e Putin, il vertice congelato e i messaggi incrociati tra sanzioni e minacce - Il presidente russo: 'Se ci colpiscono, risponderemo in modo devastante'. Lo riporta adnkronos.com

Guerra in Ucraina, Trump congela il vertice con Putin. Orban attacca l’Ue: «È un pericolo» - Leggi su Il Fatto Quotidiano l'articolo in edicola "Guerra in Ucraina, Trump congela il vertice con Putin. Lo riporta ilfattoquotidiano.it

Strappo tra Stati Uniti e Russia: congelato il vertice Trump-Putin - L’incontro tra il segretario di Stato Usa Marco Rubio e il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov, che doveva preparare il vertice fra Trump e Putin a Budapest, ... Si legge su ilmessaggero.it