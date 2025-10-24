di Roberto Iannuzzi * Presentatosi alle presidenziali come un “candidato di pace” che voleva chiudere il capitolo dell’avventurismo americano all’estero, il presidente Donald Trump ha invece impostato un mandato all’insegna di minacce militari e ricatti commerciali. Il suo slogan “America First” si è in effetti tradotto in un maldestro tentativo di ristabilire l’egemonia americana su un mondo che è ormai sempre più inequivocabilmente multipolare. Tale tentativo si è concretizzato in una serie di azioni belliche inconcludenti (nello Yemen, in Iran) quanto sanguinose (il sostegno allo sterminio israeliano a Gaza), a cui sono seguite le recenti minacce al Venezuela. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Trump doveva portare la pace: ora aggressività e autolesionismo sono sintomi di un’America al crepuscolo