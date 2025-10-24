Trump colpisce Mosca per indebolire i Brics | le sanzioni sul petrolio russo mettono in crisi anche Cina e India

Per Donald Trump la crisi ucraina è sempre più collegata al suo scontro con i Brics. È ormai noto come, mercoledì scorso, il Dipartimento del Tesoro americano abbia imposto delle rilevanti sanzioni a due compagnie petrolifere russe, Lukoil e Rosneft, che, assieme, esportano circa la metà del petrolio di Mosca. Ufficialmente, la mossa è diretta a spingere il Cremlino ad ammorbidire la sua posizione sul conflitto ucraino. “Dato il rifiuto del presidente Putin di porre fine a questa guerra insensata, il Tesoro sta sanzionando le due maggiori compagnie petrolifere russe che finanziano la macchina bellica del Cremlino”, ha, non a caso, dichiarato il segretario al Tesoro americano, Scott Bessent. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Trump colpisce Mosca per indebolire i Brics: le sanzioni sul petrolio russo mettono in crisi anche Cina e India

Scopri altri approfondimenti

Ue, via libera al 19° pacchetto di sanzioni contro Mosca. Trump colpisce le aziende petrolifere https://tg.la7.it/esteri/guerra-ucraina-ue-sanzioni-mosca-trump-23-10-2025-246435 - facebook.com Vai su Facebook

Ue, via libera al 19° pacchetto di sanzioni contro Mosca. Trump colpisce le aziende petrolifere https://tg.la7.it/esteri/guerra-ucraina-ue-sanzioni-mosca-trump-23-10-2025-246435… - X Vai su X

Trump colpisce Mosca per indebolire i Brics: le sanzioni sul petrolio russo mettono in crisi anche Cina e India - Le nuove sanzioni di Trump contro Lukoil e Rosneft scuotono il fronte dei Brics: Pechino e Nuova Delhi frenano gli acquisti di petrolio russo ... Si legge su panorama.it

Ucraina, Camporini: “Le sanzioni di Trump contro Mosca? Non freneranno la guerra. Il congelamento del fronte? Ipotesi politicamente difficile" - Nuova scossa nel conflitto tra Russia e Ucraina: il presidente americano Donald Trump ha annunciato un pacchetto di sanzioni energetiche contro Mosca con l'obiettivo di colpire e indebolire le due mag ... Secondo affaritaliani.it

Russia, sanzioni di Trump sul petrolio russo: crisi dei prezzi e fondi per la guerra a rischio - Donald Trump ha annunciato nuove e pesanti sanzioni contro Rosneft e Lukoil, due giganti del petrolio russo. Lo riporta ilgazzettino.it