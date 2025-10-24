Trump colpisce Mosca per indebolire i Brics | le sanzioni sul petrolio russo mettono in crisi anche Cina e India

Panorama.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Per Donald Trump la crisi ucraina è sempre più collegata al suo scontro con i Brics. È ormai noto come, mercoledì scorso, il Dipartimento del Tesoro americano abbia imposto delle rilevanti sanzioni a due compagnie petrolifere russe, Lukoil e Rosneft, che, assieme, esportano circa la metà del petrolio di Mosca. Ufficialmente, la mossa è diretta a spingere il Cremlino ad ammorbidire la sua posizione sul conflitto ucraino. “Dato il rifiuto del presidente Putin di porre fine a questa guerra insensata, il Tesoro sta sanzionando le due maggiori compagnie petrolifere russe che finanziano la macchina bellica del Cremlino”, ha, non a caso, dichiarato il segretario al Tesoro americano, Scott Bessent. 🔗 Leggi su Panorama.it

