Trump cancella i negoziati con il Canada | Comportamento vergognoso
Un gesto che nessuno si aspettava, una decisione presa a tarda sera e annunciata con poche, taglienti parole sui social. In un attimo, uno degli equilibri più delicati delle relazioni internazionali si è incrinato: ma cosa c’è davvero dietro questa scelta che fa discutere mezzo mondo? Il presidente Donald Trump ha sorpreso tutti interrompendo di colpo i negoziati commerciali con il Canada. Una mossa che arriva proprio mentre gli occhi di Washington erano puntati altrove e che rischia di far saltare un castello di carte costruito con fatica negli ultimi mesi. Alla base della crisi c’è una scintilla che, almeno sulla carta, sembra quasi banale: alcuni spot pubblicitari commissionati dall’Ontario – la provincia canadese guidata da Doug Ford – trasmessi negli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
Argomenti simili trattati di recente
In una notte sola e forse ancor meno Trump ha perso la pazienza. Ieri ha cancellato il vertice di Budapest in cui voleva incontrare Putin ed emesso sanzioni contro i due colossi dell’energia russa Rosneft e Lukoil, una mossa che perfino Biden, per le consegue - facebook.com Vai su Facebook
#Meloni: “Cultura woke cerca di dividerci, Columbus day non si cancella”. E #Trump la elogia - X Vai su X
Trump cancella i negoziati con il Canada: “Comportamento vergognoso” - Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato l'interruzione immediata di tutti i negoziati commerciali con il Canada. Si legge su thesocialpost.it
Dazi, Trump: “Stop a tutti i negoziati con il Canada” - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato di voler porre fine a "tutti i negoziati commerciali" con il Canada a causa di uno spot televisivo ... msn.com scrive
Dazi, Donald Trump interrompe i negoziati commerciali con il Canada. Uno spot tv dietro lo scontro con gli Usa - Il Canada trasmette uno spot pubblicitario in cui l'ex presidente Ronald Reagan parlava negativamente dei dazi. Da milanofinanza.it