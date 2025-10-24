Trump cancella i negoziati con il Canada | Comportamento vergognoso

Caffeinamagazine.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un gesto che nessuno si aspettava, una decisione presa a tarda sera e annunciata con poche, taglienti parole sui social. In un attimo, uno degli equilibri più delicati delle relazioni internazionali si è incrinato: ma cosa c’è davvero dietro questa scelta che fa discutere mezzo mondo? Il presidente Donald Trump ha sorpreso tutti interrompendo di colpo i negoziati commerciali con il Canada. Una mossa che arriva proprio mentre gli occhi di Washington erano puntati altrove e che rischia di far saltare un castello di carte costruito con fatica negli ultimi mesi. Alla base della crisi c’è una scintilla che, almeno sulla carta, sembra quasi banale: alcuni spot pubblicitari commissionati dall’Ontario – la provincia canadese guidata da Doug Ford – trasmessi negli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

trump cancella negoziati canadaTrump cancella i negoziati con il Canada: “Comportamento vergognoso” - Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato l'interruzione immediata di tutti i negoziati commerciali con il Canada. Si legge su thesocialpost.it

trump cancella negoziati canadaDazi, Trump: “Stop a tutti i negoziati con il Canada” - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato di voler porre fine a "tutti i negoziati commerciali" con il Canada a causa di uno spot televisivo ... msn.com scrive

trump cancella negoziati canadaDazi, Donald Trump interrompe i negoziati commerciali con il Canada. Uno spot tv dietro lo scontro con gli Usa - Il Canada trasmette uno spot pubblicitario in cui l'ex presidente Ronald Reagan parlava negativamente dei dazi. Da milanofinanza.it

Cerca Video su questo argomento: Trump Cancella Negoziati Canada