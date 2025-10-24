Trump blocca negoziati con Canada lo stop dopo video falso di Reagan diffuso da Ottawa | nel filmato l' ex presidente Usa criticava i dazi
Il tycoon ha annunciato lo stop alle trattative su Truth, aggiungendo inoltre: "La Fondazione Ronald Reagan ha appena annunciato che il Canada ha utilizzato fraudolentemente una pubblicità, che è FALSA, in cui Ronald Reagan parla negativamente dei dazi doganali" Donald Trump ha annunciato lo. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Cisgiordania, Trump: "L'annessione non ci sarà". Netanyahu blocca la legge. Tutti gli aggiornamenti - facebook.com Vai su Facebook
Cisgiordania, Trump: "L'annessione non ci sarà". Netanyahu blocca la legge. Tutti gli aggiornamenti - X Vai su X
Trump blocca i colloqui commerciali con il Canada dopo lo spot con la voce di Reagan - Trump ha risposto all'annuncio del primo ministro canadese Mark Carney che ha detto di voler raddoppiare le esportazioni del suo Paese verso i Paesi al di fuori degli Stati Uniti a causa della minacci ... Secondo msn.com
Trump interrompe i rapporti commerciali con il Canada. Ecco perchè - Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato di aver interrotto immediatamente i negoziati commerciali con il Canada, irritato per una campagna pubblicitaria anti- Come scrive tg.la7.it
Trump si infuria per uno spot e rompe anche con il Canada - Canada: Trump blocca le trattative dopo uno spot sui dazi. Da tio.ch