Il tycoon ha annunciato lo stop alle trattative su Truth, aggiungendo inoltre: "La Fondazione Ronald Reagan ha appena annunciato che il Canada ha utilizzato fraudolentemente una pubblicità, che è FALSA, in cui Ronald Reagan parla negativamente dei dazi doganali" Donald Trump ha annunciato lo. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Trump blocca negoziati con Canada, lo stop dopo "video falso di Reagan" diffuso da Ottawa: nel filmato l'ex presidente Usa "criticava i dazi"