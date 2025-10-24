Trump | Azioni di terra Maduro | Sciopero generale

Alta tensione tra Usa e Venezuela, lo scontro vicino al punto di non ritorno L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

© Lidentita.it - Trump: “Azioni di terra”, Maduro: “Sciopero generale”

trump azioni terra maduroTrump annuncia possibili azioni contro i cartelli della droga - «Presto vedremo azioni di terra in Venezuela»: con queste parole, il presidente statunitense Donald Trump ha aperto alla Casa Bianca la tavola rotonda ... Si legge su thesocialpost.it

trump azioni terra maduroTrump ammette operazioni della Cia in Venezuela: la crisi con Maduro diventa un caso internazionale - Le tensioni tra Stati Uniti e Venezuela crescono dopo le dichiarazioni di Trump sulle operazioni della Cia. Riporta panorama.it

trump azioni terra maduroTrump, 'presto azioni di terra in Venezuela contro i narcos' - "Presto vedremo azioni di terra in Venezuela": lo ha detto Donald Trump alla Casa Bianca aprendo la tavola rotonda sulla lotta ai cartelli della droga e al traffico di esseri umani. Lo riporta ansa.it

