Trump avverte Netanyahu | Israele non annetterà la Cisgiordania perderebbero il sostegno Usa

Secondo Benjamin Netanyahu, la proposta di annessione sarebbe stata "una deliberata provocazione politica da parte dell'opposizione per seminare discordia durante la visita del vicepresidente Vance". 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Trump avverte Netanyahu: “Israele non annetterà la Cisgiordania, perderebbero il sostegno Usa”

