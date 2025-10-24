Trump avverte Netanyahu | Israele non annetterà la Cisgiordania perderebbero il sostegno Usa

Ildifforme.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Secondo Benjamin Netanyahu, la proposta di annessione sarebbe stata "una deliberata provocazione politica da parte dell'opposizione per seminare discordia durante la visita del vicepresidente Vance". 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Trump avverte Israele: "No all'annessione della Cisgiordania, perdereste il sostegno degli Stati Uniti" - Il presidente americano Donald Trump ha dichiarato che gli Stati Uniti ritireranno il loro sostegno se il governo di Benyamin Netanyahu dovesse proceder ...

Trump, gli insulti a Netanyahu per avere la tregua e l'avvertimento: «Se annette la Cisgiordania, perderà il nostro sostegno» - Quattro inviati Usa in Israele per «vegliare» sulla tregua: il vicepresidente statunitense JD Vance «offeso» dal voto della Knesset sull'annessione.

Cisgiordania, Trump: «L'annessione non accadrà». E Netanyahu blocca il progetto di legge - Wsk: piano Usa per dividere Gaza tra controllo Israele e Hamas Gli Stati Uniti e Israele stanno valutando un piano che dividerebbe Gaza in enclave separate controllate ...

