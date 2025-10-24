Trump | andrò a Gaza | Israele non annetterà la Cisgiordania

"Israele non annetterà la Cisgiordania perché ho dato la mia parola ai Paesi arabi". Taglia corto Donald Trump – che ha annunciato un suo prossimo viaggio a Gaza - sulla spigolosa questione del voto della Knesset di mercoledì scorso, quando il parlamento israeliano ha approvato in via preliminare un disegno di legge per applicare la sua sovranità in Cisgiordania. Un voto, stoppato poi dallo stesso Netanyahu, che il vicepresidente J.D. Vance ha definito "strano e sciocco", ribadendo invece ai giornalisti israeliani di "sentirsi piuttosto bene" a proposito del cessate il fuoco a Gaza dopo i colloqui con il premier israeliano. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

