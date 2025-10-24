Trump alla giornalista | Viene dalla Francia? Bell’accento ma non capisco cosa dice
“ Può ripetere più forte?”. E, ancora: “Da dove viene? Dalla Francia? Bellissimo accento, ma non capisco cosa dice”. Donald Trump si è reso protagonista di un siparietto durante l’ultima conferenza alla Casa Bianca su Israele. Una giornalista francese ha infatti provato a chiedergli conto del voto della Knesset sull’annessione della Cisgiordania, ma il presidente degli Stati Uniti ha fatto difficoltà a comprenderla. Trump si è quindi rivolto alla procuratrice Pam Bondi, seduta alla sua sinistra, che gli ha spiegato: “Chiede del voto sulla Cisgiordania”. A quel punto il tycoon ha risposto: “Israele non farà nulla in Cisgiordania, non abbiate timore”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
News recenti che potrebbero piacerti
Curioso siparietto alla Casa Bianca durante la conferenza stampa del presidente Trump su Israele: una giornalista francese gli chiede se il voto alla Knesset sull'annessione della Cisgiordania può minare il processo di pace, ma Trump sembra non capire le s - facebook.com Vai su Facebook
Trump e la giornalista francese: "Da dove viene? Bell'accento, ma non capisco cosa dice" - Le immagini del siparietto andato in scena alla Casa Bianca durante la conferenza stampa del presidente Trump su Israele: una giornalista francese gli chiede se il voto alla Knesset sull'annessione de ... Secondo repubblica.it
Trump alla giornalista francese: "Hai un bell'accento, ma non capisco cosa dici" - Donald Trump risponde così alla domanda di una giornalista francese durante una conferenza stampa. Riporta tg.la7.it
«Bellissimo accento francese ma non capisco cosa dice…». Trump e la scenetta con la giornalista alla domanda sulla Cisgiordania – Il video - Non usa mezzi termini il presidente degli Stati Uniti d’America Donald Trump quando si rivolge alla giornalista Sonia Dri ... Segnala msn.com