“ Può ripetere più forte?”. E, ancora: “Da dove viene? Dalla Francia? Bellissimo accento, ma non capisco cosa dice”. Donald Trump si è reso protagonista di un siparietto durante l’ultima conferenza alla Casa Bianca su Israele. Una giornalista francese ha infatti provato a chiedergli conto del voto della Knesset sull’annessione della Cisgiordania, ma il presidente degli Stati Uniti ha fatto difficoltà a comprenderla. Trump si è quindi rivolto alla procuratrice Pam Bondi, seduta alla sua sinistra, che gli ha spiegato: “Chiede del voto sulla Cisgiordania”. A quel punto il tycoon ha risposto: “Israele non farà nulla in Cisgiordania, non abbiate timore”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Trump alla giornalista: “Viene dalla Francia? Bell’accento, ma non capisco cosa dice”