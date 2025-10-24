Trump a cronista francese | Hai un accento bellissimo ma non capisco la tua domanda – Il video

Open.online | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Agenzia Vista) Usa, 24 ottobre 2025 "Hai un bell’accento, ma non si capisce nulla di quel che dici. Da dove vieni? Francia? Hai un bell’accento ma non si capisce nulla". Così Donald Trump ha risposto alla domanda di una giornalista francese durante una conferenza stampa. Il Presidente Usa ha chiesto chiarimenti ai suoi Segretari, al suo fianco durante la riunione di Gabinetto, e poi ha risposto: "a proposito della West Bank non c’è da preoccuparsi, Israele non farà nulla WhiteHouse Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

Immagine generica

Approfondisci con queste news

trump cronista francese haiTrump a cronista francese: Hai un accento bellissimo, ma non capisco la tua domanda - (Agenzia Vista) Usa, 24 ottobre 2025 "Hai un bell’accento, ma non si capisce nulla di quel che dici. Riporta quotidiano.net

trump cronista francese haiTrump alla giornalista francese: "Hai un bell'accento, ma non capisco cosa dici" - Donald Trump risponde così alla domanda di una giornalista francese durante una conferenza stampa. Scrive tg.la7.it

trump cronista francese haiTrump interrompe giornalista francese: “Hai un accento bellissimo ma non capisco una parola di quello che dici” - Trump interrompe giornalista francese: "Hai un accento bellissimo ma non capisco una parola di quello che dici" (Fonte Ansa) - Scrive blitzquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Trump Cronista Francese Hai