Truffa dell' orologio regalato segnalato falso corriere sui social
Sventato un tentativo di truffa a Cava de' Tirreni, la denuncia corre via social. Un falso corriere ha provato a ingannare alcuni cittadini, chiedendo denaro in cambio di falsi orologi.Il raggiroSecondo le segnalazioni, un uomo sulla quarantina, vestito con divisa da corriere, si aggirerebbe a. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
