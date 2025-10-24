Truffa dell' orologio regalato segnalato falso corriere sui social

Salernotoday.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sventato un tentativo di truffa a Cava de' Tirreni, la denuncia corre via social. Un falso corriere ha provato a ingannare alcuni cittadini, chiedendo denaro in cambio di falsi orologi.Il raggiroSecondo le segnalazioni, un uomo sulla quarantina, vestito con divisa da corriere, si aggirerebbe a. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

Truffa ai bancomat tra Latisana e Ronchis, l'allarme: «Attenzione quando prelevate soldi dallo sportello». Ecco come funziona la trappola - Secondo quanto emerso, ignoti avrebbero collocato delle placche negli sportelli automatici per bloccare l’erogazione del contante. Come scrive ilgazzettino.it

Cerca Video su questo argomento: Truffa Orologio Regalato Segnalato