Trovato con 13 panetti di hashish e 25mila euro in contanti | il gip dispone la scarcerazione
Tempo di lettura: < 1 minuto Arrestato nel tardo pomeriggio di ieri, giovedì 23 ottobre 2025, Juri D.F., 32 anni, a cui viene preliminarmente contestata la cessione di sostanze stupefacenti. L’uomo è stato trovato in possesso di 13 panetti di hashish, per un peso complessivo di 1,7 chilogrammi, oltre a un ingente quantitativo di denaro contante, pari a circa 25.000 euro. A seguito dell’udienza di convalida dell’arresto, svoltasi nella giornata odierna presso la Casa circondariale di Benevento, il gip ha deciso di non accogliere la richiesta del pubblico ministero di mantenere l’indagato in carcere. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
