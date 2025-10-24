Tropical Party al Castello Volante con Jah Sazzah Dubin Manu Funk e Miss Mykela

Lecceprima.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 25 ottobre (ore 22:00 ingresso 5 euro in prevendita su Dice.fm info 3331803375) il Castello Volante di Corigliano d'Otranto ospita un nuovo appuntamento con il Tropical Party che unisce radici e nuovi immaginari per una serata tutta da ballare alla scoperta di sonorità di confine tra. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

tropical party castello volanteTropical Party al Castello Volante con Jah Sazzah, Dubin, Manu Funk e Miss Mykela - fm | info 3331803375) il Castello Volante di Corigliano d'Otranto ospita un nuovo appuntamento con il Tropical Party che unisce rad ... Scrive lecceprima.it

Cerca Video su questo argomento: Tropical Party Castello Volante