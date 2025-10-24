Trofeo della Liberazione– Trofeo Le Panche un appuntamento storico per il podismo

Firenze, 24 ottobre 2025 – Un appuntamento che profuma di storia e di ulivi secolari torna a vivacizzare le colline fiorentine: domenica 26 ottobre andrà in scena il 51° Trofeo della Liberazione – 47° Trofeo Le Panche, una delle corse più longeve e amate del panorama toscano, organizzata sotto l'egida del Comitato UISP di Firenze. Il ritrovo è fissato, come da tradizione, presso il Circolo Ricreativo Le Panche in Via Caccini 138, zona Careggi, sede storica di iscrizioni, ristoro e premiazioni. La partenza è prevista alle ore 9.00 da Via Aselli, mentre il ritrovo dei partecipanti sarà aperto già dalle 7.

