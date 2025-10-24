Tris azzurro a Vienna Cocciaretto punta la semifinale a Guangzhou

Un venerdì che corre veloce tra luci e attese: a Vienna tre azzurri inseguono la semifinale dell’ATP 500, mentre a Guangzhou Elisabetta Cocciaretto cerca il salto verso le migliori quattro. Campi indoor in Austria, cielo d’Oriente in Cina: due teatri diversi, un unico filo emotivo che tiene svegli gli appassionati fin dal mattino. Volata italiana . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

