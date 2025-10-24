Trinità cade un altro albero | anziana salva per miracolo

Sarzana, 24 ottobre 2025 – Un’altra tragedia sfiorata a Trinità in una giornata di allerta arancione. Ieri, intorno alle 13.30, tra le case popolari di via caduti di via Fani un grosso albero si è schiantato a terra, facendo riemergere la paura e la rabbia tra i residenti di Trinità, che lo scorso 5 settembre avevano assistito al crollo di un grosso ramo nella stessa area. “Siamo terrorizzati – sottolinea Stefano Lodovici, residente in zona e fondatore del comitato Uniti per Sarzana – L’albero cadendo ha sfiorato una signora anziana che stava rientrando a casa, transitando dal percorso obbligatorio: quindi al di fuori dell’area che lo scorso mese era stata recintata a seguito del cedimento di un ramo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

