Triestina | ennesimo ritorno di Tesser esonerato Marino

Ennesimo ritorno di Attilio tesser alla guida tecnica della Triestina, dopo l'esonero di Giuseppe Marino dall'incarico. Lo comunica ufficialmente l'Us Triestina Calcio 1918. L’allenatore di Montebelluna è tornato alla guida dell'Unione dopo il biennio 200305 in Serie B, i primi sei mesi della. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

triestina ennesimo ritorno tesserAttilio Tesser torna alla guida della Triestina: l’ex tecnico della Ternana di nuovo in panchina - La Triestina ha annunciato il ritorno di Tesser attraverso una nota ufficiale, nella quale si legge che il tecnico di Montebelluna “torna sulla panchina alabardata dopo il biennio 2003- ternananews.it scrive

triestina ennesimo ritorno tesserTriestina, rivoluzione in panchina: torna Tesser - Ennesima svolta per la Triestina e questa volta è tecnica: in panchina torna Attilio Tesser, mister amatissimo dalla tifoseria. Come scrive rainews.it

Tesser: "Triestina con valori morali forti, sul campo sta rispondendo alla grande" - Il tecnico Attilio Tesser è intervenuto questo pomeriggio ai microfoni di TMW Radio e Il 61 nel corso della trasmissione A Tutta C per parlare di quanto accade in terza serie e del suo status di ... Lo riporta tuttomercatoweb.com

