Un’altra mattinata di disagi per i pendolari della tratta ferroviaria Mantova-Carpi-Modena. A causa di un guasto ad un passaggio a livello tra Carpi e Rolo, nella prima parte della giornata di ieri si sono verificati cinque ritardi, da 30 a 90 minuti, e 4 soppressioni di corse, che hanno interessato la linea Carpi-Modena. Come fanno sapere da Rfi, "il guasto si è verificato poco dopo le sette, i tecnici sono intervenuti subito per ripararlo, e poco dopo le otto era già tutto funzionante. Peraltro, siamo consapevoli che si tratta di una fascia oraria delicatissima, quella dei pendolari e i disagi, tra ritardi, cancellazioni, soppressioni parziali, vengono amplificati, per cui, anche dopo la riattivazione, ci vuole un po’ di tempo affinché la situazione torni normale". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Treni, ritardi e soppressioni nell’ora di punta