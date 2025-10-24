Treni ritardi e soppressioni nell’ora di punta
Un’altra mattinata di disagi per i pendolari della tratta ferroviaria Mantova-Carpi-Modena. A causa di un guasto ad un passaggio a livello tra Carpi e Rolo, nella prima parte della giornata di ieri si sono verificati cinque ritardi, da 30 a 90 minuti, e 4 soppressioni di corse, che hanno interessato la linea Carpi-Modena. Come fanno sapere da Rfi, "il guasto si è verificato poco dopo le sette, i tecnici sono intervenuti subito per ripararlo, e poco dopo le otto era già tutto funzionante. Peraltro, siamo consapevoli che si tratta di una fascia oraria delicatissima, quella dei pendolari e i disagi, tra ritardi, cancellazioni, soppressioni parziali, vengono amplificati, per cui, anche dopo la riattivazione, ci vuole un po’ di tempo affinché la situazione torni normale". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
News recenti che potrebbero piacerti
#Treni | Linea Catania-Palermo Giovedì #23ottobre, sospesa la circolazione dei treni tra Mimiani e Marianopoli, per lavori di ripristino sulla linea Limitazioni di percorso, cancellazioni e ritardi per i treni Regionali La riprogrammazione del servizio http - facebook.com Vai su Facebook
Treni, ritardi e soppressioni nell’ora di punta - Mattinata di disagi per i pendolari a causa di un guasto. Come scrive ilrestodelcarlino.it
“Treni soppressi e ritardi tra Trapani e Castelvetrano, situazione insostenibile” - Palermo lancia un nuovo allarme sulle gravi criticità che continuano a colpire la linea ferroviaria ... Si legge su itacanotizie.it
Treni cancellati, cantieri, ritardi e malori a bordo: la giornata da incubo dei pendolari della ferrovia Roma Nord - A causa di lavori effettuati da Astral sull'infrastruttura nella giornata di oggi, mercoledì 15 ottobre, decine di corse sono state cancellate e altre hanno accumulato pesanti ritardi ... Come scrive romatoday.it