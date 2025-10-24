Treni anche a Reggio Calabria modifiche alla circolazione per lavori fra Vibo-Pizzo e Mileto

Reggiotoday.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Per consentire lavori programmati per l’ammodernamento della rete ferroviaria fra Vibo Pizzo e Mileto e sulla Lamezia-Catanzaro Lido si verificheranno modifiche alla circolazione dei treni dal 25 ottobre e fino al 30 aprile.I treni Frecciarossa e Frecciargento delle relazioni Reggio. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

treni reggio calabria modificheIn Calabria modifiche alla circolazione dei treni per lavori: tutte le info pratiche - Da domani 25 ottobre fino al 30 aprile 2026 sono in programma lavori per l’ammodernamento della rete ferroviaria nel tratto fra Vibo Pizzo e Mileto e sulla Lamezia- Riporta quicosenza.it

treni reggio calabria modificheLavori sulla linea Tirrenica e Lamezia-Catanzaro, previste modifiche d’orario e limitazioni di percorso - Modifiche alla circolazione dei treni dal 25 ottobre e fino al 30 aprile 2026, per consentire lavori programmati per l’ammodernamento della rete ferroviaria fra Vibo Pizzo e Mileto e sulla Lamezia- Lo riporta corrieredellacalabria.it

treni reggio calabria modificheTreni, modifiche alla circolazione per lavori tra Vibo-Pizzo e Mileto e sulla Lamezia-Catanzaro Lido - Modifiche alla circolazione dei treni dal 25 ottobre e fino al 30 aprile 2026, per consentire lavori programmati per l’ammodernamento della rete ferroviaria fra Vibo Pizzo e Mileto e sulla Lamezia- Scrive strettoweb.com

Cerca Video su questo argomento: Treni Reggio Calabria Modifiche