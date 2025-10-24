Tremendo incidente in autostrada | morto sul colpo non c’è stato niente da fare
Un normale pomeriggio di lavoro, una strada che tutti conosciamo, un viaggio che doveva essere come tanti altri. Ma qualcosa, improvvisamente, cambia tutto. In pochi attimi, la routine si trasforma in attesa, paura e preoccupazione per chi è rimasto bloccato in autostrada o per chi riceve una telefonata che nessuno vorrebbe mai ricevere. Succede ancora una volta sull’A4 Milano-Brescia, una delle arterie più trafficate d’Italia, dove il pomeriggio del venerdì si tinge di tensione. Le auto rallentano, qualcuno cerca di capire cosa sia accaduto più avanti e cresce l’ansia tra chi, da chilometri, vede solo file interminabili di macchine e luci lampeggianti all’orizzonte. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
Scopri altri approfondimenti
Prigioniero delle lamiere dopo il tremendo incidente all’alba. Trentenne se la caverà http://dlvr.it/TNm4Cq ? #Incidente - X Vai su X
(?Giuliana Ubbiali) Sono passati più di tre anni dal tremendo incidente che ha coinvolto Elisa e Alessandro, ma solo da marzo il processo alle maestre di Osio Sopra entrerà nel vivo - facebook.com Vai su Facebook
Incidente in autostrada A4. Morto un uomo di 57 anni, 5 chilometri di coda da Grumello verso Bergamo - Un uomo è morto in un incidente in autostrada, in uno dei tre schianti verificatisi nel tardo pomeriggio. Riporta bergamo.corriere.it
Dramma in autostrada, 22enne finisce per schiantarsi in auto contro due camion: è morto dopo essere stato estratto dalle lamiere - L'incidente è avvenuto nella tarda serata di ieri, attorno alle 22, sull’A12 nel territorio comunale di Lang ... Si legge su ildolomiti.it
Grave incidente tra camion in autostrada: morto Enrico Scomazzon Coda di 13 chilometri - Il bilancio di un grave incidente avvenuto sull'Autostrada A21, tra ... Riporta milanotoday.it