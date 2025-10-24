Trema la terra ad Avellino magnitudo 3.6 | terremoto avvertito anche a Salerno e provincia

Trema la terra nel nostro territorio: è stato registrato un terremoto di magnitudo 3.6, a Grottolella, in provincia di Avellino. La scossa è stata avvertita anche nel salernitano, nonchè a Benevento e Napoli. Dall'Agro a Salerno città, numerose le segnalazioni per il sisma. In strada, per lo. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

