Trema la terra ad Avellino magnitudo 3.6 | terremoto avvertito anche a Salerno e provincia

Salernotoday.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Trema la terra nel nostro territorio: è stato registrato un terremoto di magnitudo 3.6, a Grottolella, in provincia di Avellino. La scossa è stata avvertita anche nel salernitano, nonchè a Benevento e Napoli. Dall'Agro a Salerno città, numerose le segnalazioni per il sisma. In strada, per lo. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Immagine generica

