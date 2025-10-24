Trecastagni apre la prima tappa di Autunno in Cantina degustazioni show cooking e teatro tra i vini dell’Etna

Cataniatoday.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Prende il via domani, sabato 25 ottobre, la prima tappa di “Autunno in Cantina”, il progetto promosso dall’Istituto Regionale del Vino e dell’Olio (Irvo) che unisce degustazioni, teatro, show cooking e laboratori nei territori del vino. L’apertura è affidata all’Etna: appuntamento alle ore 11.00. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

