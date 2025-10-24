Tre tennisti si ritirano uno dietro l'altro | la giornata folle e incredibile del torneo di Basilea

Nel torneo ATP 500 di Basilea tre delle quattro partite dei quarti di finale si sono chiuse con il ritiro di uno dei due protagonisti. Ko Auger-Aliassime, Shapovalov e Ruud, qualcosa di probabilmente mai accaduto nella storia del tennis. 🔗 Leggi su Fanpage.it

