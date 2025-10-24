Tre etichette per lo Champagne Day
Tutti i giorni sono buoni per uno Champagne, ma oggi più ancora degli altri giorni. Il 24 ottobre si celebra infatti lo Champagne Day, che vuole solennizzare il più importante e blasonato vino spumante del mondo. L’occasione per un brindisi a due, per una cena tra amici o per un evento di gruppo che preveda un calice (e magari anche due) del metodo classico che arriva dalla omonima regione viticola francese. Per l’edizione 2025 il Bureau du Champagne propone di esplorare gli abbinamenti tra Champagne e salumi e segnala sul suo sito ufficiale (https:champagneday.champagne.frit) una serie di eventi che si terranno in Italia, dedicati a degustazioni e abbinamenti con piatti speciali. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
