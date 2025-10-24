Tre escursionisti in difficoltà in Grignetta | interviene il Drago dei vigili del fuoco

Intervento dei soccorsi sulla Grigna meridionale per portare in salvo tre escursionisti in difficoltà. L'allarme è scattato nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 24 ottobre. Necessario l'intervento del Nucleo Saf (Speleo alpino fluviale) e dell'elicottero Drago dei vigili del fuoco: gli operatori. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

