Tre anni di governo Meloni il centrodestra abruzzese celebra a Chieti | sabato l' incontro con il ministro Roccella

Sabato 25 ottobre, alle ore 10.30, la sala convegni di via Erasmo Piaggio 35 a Chieti ospiterà un evento pubblico promosso dalle forze del centrodestra abruzzese per celebrare i tre anni di governo Meloni. L'iniziativa, che si inserisce nel calendario nazionale delle manifestazioni organizzate. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Scopri altri approfondimenti

In tre anni di governo, Meloni ha alzato solo le tasse e lasciato indietro milioni di famiglie. Si vanta di una manovra che promette crescita e sostegno, ma nella realtà offre solo briciole. La verità è che oltre 6 milioni di persone vivono nella precarietà, mentre il c - facebook.com Vai su Facebook

3 anni di governo Meloni, è il più popolare della seconda repubblica? - Polls - X Vai su X

Meloni, il governo compie tre anni: numeri e risultati che smentiscono le bugie della sinistra - Il 22 ottobre 2025 il governo Meloni, "il primo nella storia d'Italia guidato da una donna", compie tre anni di attività, ... Segnala iltempo.it

Tre anni di governo Meloni, "la strada è tracciata e la percorreremo fino in fondo" - Il governo Meloni è da oggi il terzo più longevo della storia della Repubblica. Scrive ansa.it

Tre anni di Governo Meloni: tutti i numeri di Palazzo Chigi - Il terzo Governo più longevo della storia d'Italia si autocelebra con una pubblicazione che mette in fila i risultati dell'esecutivo guidato fa Giorgia Meloni. Secondo policymakermag.it