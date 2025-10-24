Tre anni di governo Meloni il centrodestra abruzzese celebra a Chieti | sabato l' incontro con il ministro Roccella

Sabato 25 ottobre, alle ore 10.30, la sala convegni di via Erasmo Piaggio 35 a Chieti ospiterà un evento pubblico promosso dalle forze del centrodestra abruzzese per celebrare i tre anni di governo Meloni. L'iniziativa, che si inserisce nel calendario nazionale delle manifestazioni organizzate. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

