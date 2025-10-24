Travolta e uccisa davanti a tutti Tragedia spaventosa in Italia | morta così in un istante

Una donna di 52 anni, di origine americana, ha perso la vita in un tragico incidente ferroviario lungo la tratta Roma-Ciampino. L’episodio è avvenuto all’altezza della stazione Colle Mattia, situata tra i comuni di Colonna e Monte Porzio Catone. Secondo le prime ricostruzioni, la tragedia si è verificata intorno alle 14.30 di venerdì, durante il normale transito dei treni regionali. La vittima è stata travolta da un treno Roma-Ciampino, riportando ferite fatali sul posto. Le autorità hanno immediatamente avviato le operazioni di soccorso e messo in sicurezza la zona interessata dall’incidente. Sul luogo sono intervenuti gli agenti della Polfer, impegnati nelle indagini per chiarire le circostanze dell’accaduto. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Travolta e uccisa davanti a tutti”. Tragedia spaventosa in Italia: morta così, in un istante

