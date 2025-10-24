Ancora un grave investimento sulle strade aretine. Una donna di 76 anni di Monte San Savino è stata travolta da un’auto mentre attraversava la strada in viale Michelangelo. È accaduto nella mattinata di ieri: sul posto sono intervenuti i sanitari dell’emergenza urgenza con l’ambulanza della Croce Bianca, la Misericordia, l’automedica e la Polizia municipale. Allertato anche l’elisoccorso Pegaso 1, ma la donna è stata trasferita in codice rosso all’ospedale San Donato, dove si trova ricoverata in condizioni gravi. Restano critiche anche le condizioni del 74enne investito il 16 ottobre in via Chiarini. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Travolta da un’auto: è grave. Spirale di casi, scatta l’allarme