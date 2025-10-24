Travolse e uccise un uomo e il suo cane | agli arresti domiciliari

E' stato ascoltato questa mattina l'imprenditore accusato di omicidio stradale per la morte di Donato De Carlo, il ristoratore 60enne residente a Cortona travolto e ucciso da un'auto che non si è fermata. Al volante c'era un imprenditore 40enne, anche lui residente nella zona, che questa mattina. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

