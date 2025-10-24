Travaglio umilia l’ospite di Otto e Mezzo imbarazzo glaciale davanti a Lilli Gruber
È finito in un durissimo scontro verbale, con toni ben oltre la soglia della dialettica televisiva, il confronto andato in onda a Otto e mezzo su La7 tra Marco Travaglio e Beppe Severgnini. Il tema, come spesso accade nel talk condotto da Lilli Gruber, era la guerra in Ucraina e le sue implicazioni politiche e geopolitiche. Ma questa volta la discussione è rapidamente degenerata, fino a trasformarsi in un vero e proprio botta e risposta carico di accuse personali, interruzioni e sarcasmo. L’atmosfera si è fatta incandescente fin dai primi minuti, quando il direttore del Fatto quotidiano ha preso la parola per criticare la gestione occidentale del conflitto. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
