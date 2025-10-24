Trattamenti mininvasivi per le aritmie cardiache | all' ospedale Di Venere eseguiti i primi interventi
Trattamenti mininvasivi per la cura delle aritmie cardiache sopraventricolari. All’ospedale Di Venere di Bari, nell'unità operativa di Cardiologia diretta dal dott. Massimo Vincenzo Bonfantino, sono state avviate con successo le prime procedure di ablazione con radiofrequenza. Il primo intervento. 🔗 Leggi su Baritoday.it
