Trattamenti mininvasivi per le aritmie cardiache | all' ospedale Di Venere eseguiti i primi interventi

Baritoday.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Trattamenti mininvasivi per la cura delle aritmie cardiache sopraventricolari. All’ospedale Di Venere di Bari, nell'unità operativa di Cardiologia diretta dal dott. Massimo Vincenzo Bonfantino, sono state avviate con successo le prime procedure di ablazione con radiofrequenza. Il primo intervento. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

trattamenti mininvasivi aritmie cardiacheAritmie, al Perrino la nuova frontiera della cura mini-invasiva che restituisce il ritmo al cuore - Nella struttura sono state eseguite con successo le prime procedure di ablazione transcatetere di aritmie cardi ... Secondo brindisisera.it

trattamenti mininvasivi aritmie cardiacheProblemi al cuore curabili: patologie comuni e trattamenti efficaci - Dalle aritmie all'insufficienza cardiaca, esplora le opzioni terapeutiche. Lo riporta microbiologiaitalia.it

Aritmie cardiache, nuova tecnologia per curarle: come funziona il nuovo sistema - Ancora una volta il nostro Paese si conferma eccellenza nel campo dell'innovazione e della ricerca: in questo caso un plauso va al Centro Cardiologico Monzino, l'ospedale privato e IRCCS di Milano che ... Segnala ilgiornale.it

Cerca Video su questo argomento: Trattamenti Mininvasivi Aritmie Cardiache