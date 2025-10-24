Trasporti | 140 treni in più per raggiungere Lucca Comics

Saranno 140 i treni che andranno ad aggiungersi all’offerta ordinaria del Regionale di Trenitalia, in accordo con la Regione Toscana, per un totale di 400.000 posti, per raggiungere Lucca in occasione del ‘Lucca Comics 2025’, la kermesse di fumetti e cosplay in programma dal 29 ottobre al 2. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

