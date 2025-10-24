Trasparenze audaci per Jenna Ortega | il look nude Amiri incendia gli InStyle Awards 2025

Il tappeto rosso degli InStyle Imagemaker Awards 2025 ha avuto un'unica, vera protagonista: Jenna Ortega. L'attrice di Mercoledì ha stregato i flash dei fotografi con un look che combina sensualità, eleganza e uno stile gotico rivisitato in chiave romantica. La scelta? Un abito lilla completamente trasparente, con spacco laterale e silhouette fasciante, che ha messo in risalto la figura snella e decisa della giovane star. Tra giochi di vedo-non-vedo, dettagli couture e accessori studiati, la sua apparizione ha confermato ancora una volta la sua influenza sul fashion system. A completare l'ensemble: un soprabito bordeaux in pelliccia sintetica, sandali metallici e un beauty look curato nei minimi dettagli, tutto sotto l'attenta guida dello stylist Enrique Melendez.

