Trasmissione ostile Sono fatti Tra Bocchino e Formigli botta e risposta di fuoco

Niente da fare. Quando si parla di politica, giochi di partiti e dinamiche personali, Italo Bocchino e Corrado Formigli non riescono a non alimentare un dibattito aspro e piuttosto acceso. Nell’ultima puntata di Piazza Pulita erano tanti gli argomenti sul tavolo. Tra questi anche la "scarsa propensione del governo" - a detta del conduttore - nel rispondere alle domande scomode dei giornalisti non allineati. Una narrazione comoda a sinistra che Bocchino prova a smontare in piccoli pezzi. Da qui il confronto serrato tra i due, con il conduttore che accusa e l’ospite che si difende. Ma facciamo un passo indietro. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - "Trasmissione ostile", "Sono fatti". Tra Bocchino e Formigli botta e risposta di fuoco

