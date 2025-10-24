Trasmissione ostile! L’accusa gravissima a Formigli | l’ospite si ribella al conduttore

Ci sono dibattiti televisivi che iniziano come un normale confronto e finiscono per trasformarsi in vere e proprie collisioni dialettiche. È quello che è accaduto durante l’ultima puntata di Piazzapulita, il talk politico di La7, dove Italo Bocchino e Corrado Formigli si sono confrontati duramente su un tema tanto delicato quanto divisivo: la libertà di stampa e il rapporto tra giornalismo e potere politico. Leggi anche: “Bugiardo a me? Sono scioccato!”. Volano insulti in diretta, Formigli impotente In uno studio già carico di tensione, la discussione è degenerata rapidamente. Da una parte, il conduttore Formigli ha puntato il dito contro quella che definisce la “ scarsa propensione del governo ” a rispondere alle domande dei giornalisti “non allineati”; dall’altra, Bocchino ha difeso con decisione l’operato delle istituzioni e ha accusato la trasmissione di interpretare la realtà in modo ideologico. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

L'accusa gravissima a Formigli: l'ospite si ribella al conduttore