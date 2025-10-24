Trasforma una stanza di casa in studio dentistico pieno di farmaci scaduti | denunciato finto odontoiatra

Brescia, 24 ottobre 2025 – Tutto perfetto, all’apparenza. Peccato che mancasse un dettaglio fondamentale: il titolo che permettesse al “professionista” di esercitare l’attività di dentista. Un odontotecnico bresciano aveva trasformato una stanza della sua abitazione in un vero e proprio studio dentistico, completo di poltrona odontoiatrica e strumenti del mestiere, ma senza che fosse presente alcuna autorizzazione sanitaria. E che dietro a una patina di pulizia e ordine, in quei locali ci fosse ben più di qualcosa che non andava. L’odontotecnico è stato denunciato dai carabinieri del Nas con l’accusa di esercizio abusivo della professione, oltre che quella di commercio e somministrazione di medicinali guasti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

