Trasforma una stanza di casa in studio dentistico pieno di farmaci scaduti | denunciato finto odontoiatra
Brescia, 24 ottobre 2025 – Tutto perfetto, all’apparenza. Peccato che mancasse un dettaglio fondamentale: il titolo che permettesse al “professionista” di esercitare l’attività di dentista. Un odontotecnico bresciano aveva trasformato una stanza della sua abitazione in un vero e proprio studio dentistico, completo di poltrona odontoiatrica e strumenti del mestiere, ma senza che fosse presente alcuna autorizzazione sanitaria. E che dietro a una patina di pulizia e ordine, in quei locali ci fosse ben più di qualcosa che non andava. L’odontotecnico è stato denunciato dai carabinieri del Nas con l’accusa di esercizio abusivo della professione, oltre che quella di commercio e somministrazione di medicinali guasti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Immagina di aprire la porta della tua stanza e trovare tutto al suo posto: abiti, accessori e scarpe disposti con armonia. Questa cabina armadio trasforma la gestione dello spazio in un piacere quotidiano, con soluzioni progettate intorno alle tue esigenze. Mater - facebook.com Vai su Facebook
Zona studio, come crearla nell’armadio se hai poco spazio in casa - Il lavoro da remoto ha ridisegnato l’abitare, trasformando le case in scenari fluidi dove estetica e funzionalità si intrecciano con naturalezza. Come scrive dilei.it
Matej Šebek Architekti trasforma una casa di città in un polo vitale - Con un intervento di ristrutturazione completa, Matej Šebek Architekti ha restituito nuova energia a una casa di città situata nel cuore di Kamenice nad ... Segnala villegiardini.it
Casa B.V: 70 mq reinventati da Cima Studio - Ristrutturazione firmata Cima Studio: open space luminoso, parquet in rovere chiaro, travi e pilastri in cemento a vista, tocchi di colore e arredi su ... Scrive archiportale.com