Trasferte vietate ai tifosi nerazzurri | il Tar respinge il ricorso contro il decreto del ministro Piantedosi

Pisatoday.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

E' stato respinto dal Tar del Lazio il ricorso presentato dal Centro di Coordinamento Pisa Clubs contro il decreto firmato dal ministro dell'Interno Matteo Piantedosi che vieta le trasferte ai tifosi pisani per tre mesi. Un decreto arrivato nella serata di mercoledì in seguito agli scontri tra la. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

trasferte vietate tifosi nerazzurriTrasferte vietate ai tifosi del Pisa. Rigettato il ricorso urgente al Tar - Si spegne anche l'ultima speranza dei tifosi nerazzurri di assistere al match con il Milan che andrà in scena alle 20. Secondo msn.com

trasferte vietate tifosi nerazzurriPisa, trasferte vietate ai tifosi. Il sindaco: "Contrariato, gli scontri si potevano evitare" - Tre mesi di trasferte vietate per i tifosi di Pisa e Hellas Verona, dopo gli scontri a margine dell’ultimo incrocio di campionato tra le due formazioni. Si legge su tuttomercatoweb.com

trasferte vietate tifosi nerazzurriFOTO – Pisa-Verona, trasferte vietate dopo gli scontri. Striscione degli UTC per gli Hellas Army - Trasferte vietate per tre mesi per i tifosi di Pisa e Verona: striscione degli UTC in sostegno agli Hellas Army ... Scrive clubdoria46.it

Cerca Video su questo argomento: Trasferte Vietate Tifosi Nerazzurri