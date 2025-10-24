Trasferte vietate ai tifosi nerazzurri | il Tar respinge il ricorso contro il decreto del ministro Piantedosi
E' stato respinto dal Tar del Lazio il ricorso presentato dal Centro di Coordinamento Pisa Clubs contro il decreto firmato dal ministro dell'Interno Matteo Piantedosi che vieta le trasferte ai tifosi pisani per tre mesi. Un decreto arrivato nella serata di mercoledì in seguito agli scontri tra la. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
