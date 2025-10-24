trasferte vietate ai tifosi del pisa rigettato il ricorso urgente al tar

Pisa, 24 ottobre 2025 – Niente trasferta a Milano per questa sera. Si spegne anche l'ultima speranza dei tifosi nerazzurri di assistere al match con il Milan che andrà in scena alle 20.45 a San Siro. Il presidente del Tar del Lazio rigetta la domanda cautelare monocratica, presentata d’urgenza attraverso l’istituto della misura cautelare presidenziale dai quattro legali incaricati dal Centro di Coordinamento: Lorenzo Nannipieri, Paolo Bartalena, Nicola Favati ed Enrico Bottone. Il Tar ritiene che sia prevalente “l’esigenza di tutelare l’ordine e la sicurezza pubblica” e che “l’eventuale sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato nei confronti del solo ricorrente non sarebbe nemmeno ipotizzabile, non essendo scindibili le singole posizioni di coloro che comunque sono ricompresi nella categoria interessata dal provvedimento impugnato (ovvero i residenti nella provincia di Pisa)”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

