Trascina un cane con una catena al collo per 6 chilometri sulla sua e-bike | denunciati un dog sitter e il padrone

Le zampe sono insanguinate e i polpastrelli praticamente senza pelle quando Bella, un pastore tedesco femmina di 5 anni e mezzo, prova a mettersi in piedi. Il dog sitter, che si doveva prendere cura di lei, si è appena fermato dopo una forsennata corsa lunga praticamente 6 chilometri sulla sua e-bike. L’animale, dopo pochi metri, non aveva potuto far altro che farsi trascinare per le strade di San Sebastiano al Vesuvio, in provincia di Napoli, mentre la catena attorno al collo la soffocava. L’uomo, un 54enne già noto alle forze dell’ordine, e il padrone di Bella sono stati denunciati dai carabinieri. 🔗 Leggi su Open.online

