Trascina per km il cane che il padrone non vuole più l' animale si accascia sfinito | VIDEO
È emerso un video, in queste ore, della terribile vicenda di maltrattamento agli animali che ha avuto luogo a San Sebastiano al Vesuvio. Nelle immagini si vede un dog sitter in sella alla sua e-bike trascinare Bella, una femmina di pastore tedesco di 5 anni, in strada nonostante l'animale sia. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
$SanSabastianoalVesuvio- Trascina il cane per 6km con una catena a strozzo, mentre lei è in sella alla Ebike. $Cronaca $Cane $Catena $Strozzo $Ebike $Trascinato $NanoTV - X Vai su X
Capita spesso che mi contattino persone che hanno un cane con qualche difficoltà: paura, insicurezza, ansia da separazione, reattività… e mi dicano: “Stiamo pensando di prendere un secondo cane, così magari si tranquillizza.” Ecco, questo è un errore che - facebook.com Vai su Facebook
San Sebastiano al Vesuvio, dogsitter in bici trascina il cane in catena per 6 km - L'uomo è stato denunciato per maltrattamenti a abbandono di animale assieme al proprietario del pastore tedesco ... Si legge su rainews.it
Dog sitter in bici, trascina il cane in catena per 6 km: denuncia nel Napoletano - San Sebastiano al Vesuvio: dog sitter in bici trascina il cane per 6 chilometri – denunciato insieme al proprietario. Segnala quotidianodelsud.it
Napoli, cane trascinato per 6 km con e-bike: il video - I carabinieri di San Sebastiano al Vesuvio, in provincia di Napoli, hanno denunciato due persone per maltrattamento e abbandono di animali. Da msn.com