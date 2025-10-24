Trascina il cane con una catena a strozzo per sei chilometri sull’e-bike | denunciato dog sitter nel Napoletano
Ha trascinato il cane con una catena a strozzo per quasi sei chilometri, mentre guidava una e-bike. È quanto accaduto nella serata di ieri a San Sebastiano al Vesuvio, in provincia di Napoli, dove i carabinieri hanno denunciato un 39enne dog sitter per maltrattamento e abbandono di animali. Accuse scattate anche nei confronti del proprietario dell’animale, un 54enne di Volla, paese poco distante. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, il biker stava letteralmente trascinando il cane, un pastore tedesco femmina di 5 anni e mezzo di nome Bella, con una catena a strozzo. Una volta fermata la folle corsa, il cane però non è riuscito a stare sulle zampe, guaendo per il dolore. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
