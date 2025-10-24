Trapani bimbo precipita dal balcone di casa sua | è in grave condizioni

Ildifforme.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una tragedia senza precedenti che ha sconvolto l’intera comunità di Trapani, dove un bambino di appena dieci anni è caduto questa sera dal balcone di casa sua, situata al terzo piano di un palazzo in via Pantelleria. La chiamata ai soccorsi è stata immediata come l’intervento degli operatori sanitari che hanno prestato soccorso al piccolo . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

trapani bimbo precipita dal balcone di casa sua 232 in grave condizioni

© Ildifforme.it - Trapani, bimbo precipita dal balcone di casa sua: è in grave condizioni

Scopri altri approfondimenti

trapani bimbo precipita balconeTrapani, bimbo di 10 anni precipita dal quinto piano: è grave - Un bambino di dieci anni è caduto dal balcone della propria abitazione, al terzo piano di uno stabile. Segnala tp24.it

Bimbo cade da un balcone a Trapani: è in gravi condizioni - TRAPANI – Un bambino di dieci anni è caduto questa sera dal balcone della sua casa, situata al terzo piano di un palazzo in via Pantelleria, a Trapani. msn.com scrive

trapani bimbo precipita balconeBambino precipita dal balcone di casa - Un bambino di dieci anni precipita dal quinto piano a Trapani. Da trapanioggi.it

Cerca Video su questo argomento: Trapani Bimbo Precipita Balcone