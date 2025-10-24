Trapani bimbo precipita dal balcone di casa sua | è in grave condizioni
Una tragedia senza precedenti che ha sconvolto l’intera comunità di Trapani, dove un bambino di appena dieci anni è caduto questa sera dal balcone di casa sua, situata al terzo piano di un palazzo in via Pantelleria. La chiamata ai soccorsi è stata immediata come l’intervento degli operatori sanitari che hanno prestato soccorso al piccolo . 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Scopri altri approfondimenti
, A Trapani la mensa scolastica è partita senza intoppi e nei tempi previsti. Da lunedì 29 settembre il servizio è attivo in tre Istituti Comp - facebook.com Vai su Facebook
Trapani, bimbo di 10 anni precipita dal quinto piano: è grave - Un bambino di dieci anni è caduto dal balcone della propria abitazione, al terzo piano di uno stabile. Segnala tp24.it
Bimbo cade da un balcone a Trapani: è in gravi condizioni - TRAPANI – Un bambino di dieci anni è caduto questa sera dal balcone della sua casa, situata al terzo piano di un palazzo in via Pantelleria, a Trapani. msn.com scrive
Bambino precipita dal balcone di casa - Un bambino di dieci anni precipita dal quinto piano a Trapani. Da trapanioggi.it