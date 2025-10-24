Una tragedia senza precedenti che ha sconvolto l’intera comunità di Trapani, dove un bambino di appena dieci anni è caduto questa sera dal balcone di casa sua, situata al terzo piano di un palazzo in via Pantelleria. La chiamata ai soccorsi è stata immediata come l’intervento degli operatori sanitari che hanno prestato soccorso al piccolo . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Trapani, bimbo precipita dal balcone di casa sua: è in grave condizioni