Transat 2025 l’onda azzurra degli italiani nella storica regata atlantica

Sport.quotidiano.net | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le Havre (Normandia), 24 ottobre 2026 – Chiedete a un francese “cos’è la Transat ”, molto probabilmente sarà rispondervi. Quattromila miglia di regata attraverso l’oceano sulla rotta del caffè, equipaggi da due persone e 15 giorni di traversata atlantica, fino alla Martinica per una sfida ai limiti dell’umano tra vento e velocità. Fa strano però, girando tra le banchine della marina di Le Havre in Normandia, dove domenica partirà la gara, sentire l’italiano tra le lingue più parlate.  Lorenzo Sironi Sì, perché la nostra nazione è quella che vanta una maggiore rappresentanza di velisti (otto), seconda solo ai padroni di casa francesi in una vera e propria ‘Onda oceanica’ italiana. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

