Trame di futuro | al via il nuovo ciclo di webinar ASviS-Deascuola
Disuguaglianze crescenti, crisi climatica, innovazione tecnologica: come può la scuola essere un luogo generativo in grado di accogliere, orientare e accompagnare studenti e studentesse nella costruzione di futuri più giusti e sostenibili? A partire dai 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, il ciclo di webinar, ideato e organizzato da Descuola in collaborazione con l’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS) Ets, propone un viaggio tra percorsi educativi trasformativi, giustizia sociale e senso del futuro. Gli incontri, rivolti a docenti di ogni ordine e grado, forniranno spunti teorici, strumenti pratici e idee progettuali per rafforzare l’efficacia educativa e promuovere la cittadinanza attiva, il senso critico e la responsabilità collettiva. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
