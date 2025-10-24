Trame contemporanee | tre spettacoli a Molfetta nella nuova settimana del festival della Compagnia Malalingua

L’eterogeneità è uno dei caratteri principali del festival Trame Contemporanee, diretto da Marianna de Pinto e Marco Grossi che, forte del successo degli spettacoli in prima regionale e nazionale già andati in scena, sfodera, il 29 e 30 ottobre e il 2 novembre, un altro trittico di proposte. 🔗 Leggi su Baritoday.it

