Il mondo della televisione americana piange la scomparsa di Isabelle Tate, una giovane attrice di soli 23 anni che aveva appena iniziato a farsi conoscere sul piccolo schermo. La notizia della sua morte ha lasciato senza parole colleghi e fan, colpiti dalla sua storia di talento, determinazione e coraggio. Appena entrata nel cast della nuova serie “9-1-1: Nashville” prodotta da ABC, Isabelle stava coronando il sogno coltivato fin da bambina: diventare attrice. Un percorso promettente, interrotto troppo presto da una malattia rara e debilitante che non le aveva mai tolto la voglia di vivere. Un debutto che aveva conquistato tutti. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Tragico lutto nella Tv, l’attrice muore a soli 23 anni: la notizia è terribile