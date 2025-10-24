Tragico impatto sulla SS 5 Tiburtina-Valeria | 64enne perde la vita in scooter
L'Aquila - Un uomo di 64 anni originario della Puglia muore nello scontro tra il suo scooter e una Citroën C3 nei pressi di Avezzano sulla SS 5, con traffico bloccato. Nel primo pomeriggio a Cappelle dei Marsi, nei pressi dello svincolo di Strada statale 5 “Tiburtina?Valeria” (SS 5), un grave incidente ha causato la morte di un uomo di 64 anni, residente in Puglia ma attivo nella zona della Marsica. La vittima viaggiava a bordo del suo scooter quando, secondo una prima ricostruzione, si è scontrata frontalmente o lateralmente con una Citroën C3 in direzione Magliano de’ Marsi. Sul luogo del sinistro sono intervenuti i militari dell’Arma dei Carabinieri, il 118 e il personale della ANAS, che hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area e gestire la viabilità. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv
