Tragedia sui binari | donna muore investita dal treno
Una donna è morta investita dal treno. La tragedia è avvenuta nei pressi della stazione di Colle Mattia - periferia est della Capitale - nel pomeriggio di venerdì 24 ottobre. La vittima, sui 50 anni, ancora non è stata identificata. Secondo quando emerso, alle 14:35 è stata travolta dal convoglio. 🔗 Leggi su Romatoday.it
