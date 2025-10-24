Tragedia nel Sulcis | fulmine uccide un allevatore 67enne sotto la doccia
ABBONATI A DAYITALIANEWS Tragedia nel Sulcis durante il temporale. Un episodio drammatico ha scosso il Sulcis durante il violento temporale di mercoledì sera. Fernando Pirosu, 67 anni, allevatore di Sant’Anna Arresi, è stato trovato morto nella sua proprietà in località Foxi. L’uomo, originario di Teulada, si era recato nel suo podere per controllare il bestiame quando un fulmine caduto nei pressi del capannone ha trasmesso una scarica elettrica attraverso l’impianto, uccidendolo sul colpo. La dinamica dell’incidente. Secondo le prime ricostruzioni dei carabinieri di Teulada, Pirosu aveva sospeso il lavoro nel tardo pomeriggio a causa del peggioramento delle condizioni meteo. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
YouTG.net. . TRAGEDIA A OLIENA, LUCA PEDRALI MUORE DOPO UN’IMMERSIONE SALMONELLA NEL CAGLIARITANO, VERIFICHE SUI POSSIBILI FOCOLAI FEBBRE DEL NILO, UN ALTRO DECESSO. BARTOLAZZI: “NO AD ALLARMISMI” PACE - facebook.com Vai su Facebook
Muore folgorato da un fulmine mentre fa la doccia: tragedia a Sant’Anna Arresi - Tragedia durante il temporale che mercoledì sera ha investito il Sulcis: Fernando Pirosu, sessantasettenne di Teulada, ma residente a Sant’Anna Arresi, è morto a causa di una scarica elettrica causata ... Da msn.com
Apre il rubinetto della doccia, un fulmine lo colpisce: 67enne morto folgorato in Sardegna - Il dramma nel Sulcis: Fernando Pirosu, 67 anni, allevatore di Sant’Anna Arresi, è morto folgorato mentre faceva la doccia nel suo podere di Foxi dove ... Scrive fanpage.it