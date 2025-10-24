ABBONATI A DAYITALIANEWS Tragedia nel Sulcis durante il temporale. Un episodio drammatico ha scosso il Sulcis durante il violento temporale di mercoledì sera. Fernando Pirosu, 67 anni, allevatore di Sant’Anna Arresi, è stato trovato morto nella sua proprietà in località Foxi. L’uomo, originario di Teulada, si era recato nel suo podere per controllare il bestiame quando un fulmine caduto nei pressi del capannone ha trasmesso una scarica elettrica attraverso l’impianto, uccidendolo sul colpo. La dinamica dell’incidente. Secondo le prime ricostruzioni dei carabinieri di Teulada, Pirosu aveva sospeso il lavoro nel tardo pomeriggio a causa del peggioramento delle condizioni meteo. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Tragedia nel Sulcis: fulmine uccide un allevatore 67enne sotto la doccia