Tragedia nel ciclismo | morto Kevin Bonaldo Era stato colpito da un malore alla Piccola Sanremo

Gazzetta.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il ciclista di 25 anni si è spento all’Ospedale San Bortolo di Vicenza, a un mese dal malore che lo aveva colpito in gara. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

