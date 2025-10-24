Tragedia nel ciclismo | morto Kevin Bonaldo Era stato colpito da un malore alla Piccola Sanremo

Il ciclista di 25 anni si è spento all’Ospedale San Bortolo di Vicenza, a un mese dal malore che lo aveva colpito in gara. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Tragedia nel ciclismo: morto Kevin Bonaldo. Era stato colpito da un malore alla Piccola Sanremo

News recenti che potrebbero piacerti

Tragedia in Calabria, un'auto travolge e uccide un ciclista 47enne - facebook.com Vai su Facebook

Tragedia nel ciclismo: morto Kevin Bonaldo. Era stato colpito da un malore alla Piccola Sanremo - Il ciclista di 25 anni si è spento all’Ospedale San Bortolo di Vicenza, a un mese dal malore che lo aveva colpito in gara ... Si legge su msn.com

Kevin Bonaldo è morto a 25 anni dopo un mese in coma: tragedia nel ciclismo dopo la Piccola Sanremo - È morto a 25 anni il ciclista vicentino Kevin Bonaldo, colpito da un malore durante la Piccola Sanremo di Sovizzo il 21 settembre. Come scrive fanpage.it

Kevin Bonaldo è morto dopo un mese in coma, il ciclista 25enne era stato colto da malore al termine della Piccola Sanremo: «Lui ha sentito il vostro amore» - Ha lottato per un mese, in coma dopo il malore che lo aveva colpito il 21 settembre durante la gara di ciclismo Piccola Sanremo a Sovizzo (Vicenza). Lo riporta msn.com